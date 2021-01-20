Главная / Новости / Донецкая область / В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта
Последние новости раздела
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта
20.01.2021 11:00
Движение городского электротранспорта по семи маршрутам в оккупированном Донецке приостановлено из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в соцсети, передает ОстроВ.
"По причине обрыва контактного провода временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 10, 15, 8, 16 и троллейбусов № 7", – написал Кулемзин.
Также сообщается, что в связи с отключением электроэнергии на подстанции приостановлено движение трамваев №1 до улицы Экономической и троллейбусов № 2 – до городской больницы № 20.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, трамвай, троллейбус
Читайте также:
- В Донецке легковушка протаранила трамвай (ФОТО)
- Всю страну залили ртутью «информационные террористы»
- ГАИ просит водителей воздержаться от пользования собственным транспортом
- ГАИ предупреждает: дорожная обстановка в выходные сильно осложнится
- ДТП парализовало движение трамваев в центре Донецка
- Легковушка не поделила дорогу с трамваем (ФОТО)
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом10:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом10:00
- На МКС американцы поделились едой с россиянами09:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- Кличко искупался в проруби по случаю Крещения (ВИДЕО)17:00
- У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею16:00
- Кабмин отнес газ к социально значимым товарам15:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»