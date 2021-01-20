В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта

20.01.2021 11:00

Движение городского электротранспорта по семи маршрутам в оккупированном Донецке приостановлено из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в соцсети, передает ОстроВ.

"По причине обрыва контактного провода временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 10, 15, 8, 16 и троллейбусов № 7", – написал Кулемзин.

Также сообщается, что в связи с отключением электроэнергии на подстанции приостановлено движение трамваев №1 до улицы Экономической и троллейбусов № 2 – до городской больницы № 20.