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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск

20.01.2021 16:00
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В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск

Действущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде пригласили посетить ОРДЛО. Об этом синхронно заявили "главы МИД" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, сообщают местные СМИ.
По мнению представителей самопровозглашенных "республик", визит главы ОБСЕ в Донецк и Луганск "стал бы хорошей возможностью получить объективное представление о жизни людей на Донбассе в условиях конфликта, услышать мнение этих людей, попытаться всесторонне разобраться в ситуации, сложившейся вследствие событий в Украине в 2014 году".



Теги: Донбасс, визит, ОБСЕ, предложение, ОРДЛО, глава
 
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