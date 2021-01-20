В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск

20.01.2021 16:00

Действущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде пригласили посетить ОРДЛО. Об этом синхронно заявили "главы МИД" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, сообщают местные СМИ.

По мнению представителей самопровозглашенных "республик", визит главы ОБСЕ в Донецк и Луганск "стал бы хорошей возможностью получить объективное представление о жизни людей на Донбассе в условиях конфликта, услышать мнение этих людей, попытаться всесторонне разобраться в ситуации, сложившейся вследствие событий в Украине в 2014 году".