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В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
22 января в неподконтрольном Украине Донецке будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают местные «власти», передает интернет-издание «ДонПресс».
По данным ресурсов, в связи с проведением траурных мероприятий в память по погибшим мирным гражданам ОРДО во время обстрела 22.01.2015 года на ул. Куприна (остановочный пункт «Боссе») с 08 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. планируется перекрытие движения транспорта по следующим улицам:
— ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;
— ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;
— ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.
При этом движение транспорта, работающего на маршрутах №№37,51,53,79,80, и других, проходящих по указанным участкам улиц, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов.
Транспортные средства, работающие на маршруте №17, будут осуществлять движение от центра города до ДС «Ул.Туполева» и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.
Работа троллейбусов, осуществляющих движение по улице Куприна, и трамвайного маршрута №3 будет приостановлена на время перекрытия движения.
Также будет приостановлена работа автобуса №50 «Улица Бучмы — ДС «Центр». Утренние рейсы по данному маршруту будут выполнены: — от остановочного пункта «Ул. Бучмы» в 05:46 и в 07:01; — от диспетчерской станции «Центр» в 06:23.
Теги: Донецк, Донбасс, траур, транспорт, ограничение
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