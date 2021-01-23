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Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
23.01.2021 09:00
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Воины имели возможность лично пообщаться с главкомом ВСУ и доложить проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач для решения их высшим военным руководством", - говорится в сообщении.
На одной из позиций в районе Авдеевской промзоны, совместно с временно исполняющим обязанности командующего Объединенных сил генерал-майором Виктором Ганущаком, Хомчак возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в боях за освобождение Донбасса от оккупантов.
Теги: Донбасс, ВСУ, ООС, Хомчак
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