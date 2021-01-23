Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе

23.01.2021 09:00

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Воины имели возможность лично пообщаться с главкомом ВСУ и доложить проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач для решения их высшим военным руководством", - говорится в сообщении.

На одной из позиций в районе Авдеевской промзоны, совместно с временно исполняющим обязанности командующего Объединенных сил генерал-майором Виктором Ганущаком, Хомчак возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в боях за освобождение Донбасса от оккупантов.