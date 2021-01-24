Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»

24.01.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»

Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», сообщает сайт novosti.dn.ua.
Так, противопоказаниями к применению являются:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);
  • при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
  • беременность и период грудного вскармливания;
  • возраст до 18 лет.

Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.
Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.



Теги: вакцина, противопоказания, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх