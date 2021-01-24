- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта09:00
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»17:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
- В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"14:00
В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», сообщает сайт novosti.dn.ua.
Так, противопоказаниями к применению являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);
- при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.
Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.
Теги: вакцина, противопоказания, ДНР, COVID-19
- Россия поставляет на оккупированный Донбасс просроченную вакцину от гриппа - блогер
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины
- Жителям Донбасса грозит эпидемия кори
- Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года
- Оккупированный Донбасс страдает без воды - в "ДНР" хотят раскапывать старые колодцы
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта09:00
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»17:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
- В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января11:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- В Украину идут метели и дожди09:00
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек17:00
- В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX11:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"17:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ
- В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"
- Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых
- На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный