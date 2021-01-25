Умер старший брат Рината Ахметова

25.01.2021 08:00

Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер".

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК «Шахтер»", - говорится в сообщении.

Игорь Леонидович Ахметов работал шахтером, однако из-за проблем со здоровьем профессию пришлось покинуть - у него диагностировали туберкулез.

В дальнейшем работал в бизнес-структурах брата.



