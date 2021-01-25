Последние новости раздела
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта09:00
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»17:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
Умер старший брат Рината Ахметова
25.01.2021 08:00
Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер".
"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК «Шахтер»", - говорится в сообщении.
Игорь Леонидович Ахметов работал шахтером, однако из-за проблем со здоровьем профессию пришлось покинуть - у него диагностировали туберкулез.
В дальнейшем работал в бизнес-структурах брата.
Теги: смерть, Ринат Ахметов, брат
Читайте также:
- Пьяный отчим забил до смерти шестилетнего малыша
- ЧП на шахте в Макеевке. Один горняк погиб, двое травмированы
- Здоровой девочке сделали в Торезе прививку - и она умерла
- На Донетчине женщина умерла через два дня после избиения
- Самый старый мужчина на Земле умер в Японии
- Умер создатель «киндер-сюрприза»
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб10:00
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта09:00
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»17:00
- Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"15:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- Завтра Украина выходит из локдауна17:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января15:00
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января11:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- В Украину идут метели и дожди09:00
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек17:00
- В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- В Донецке сегодня ограничат движение транспорта
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
- В Минцифры анонсировали новые возможности приложения "Дія"
- Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек