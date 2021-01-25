Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Умер старший брат Рината Ахметова

25.01.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Умер старший брат Рината Ахметова

Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер".
"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный «Шахтер». Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК «Шахтер»", - говорится в сообщении.
Игорь Леонидович Ахметов работал шахтером, однако из-за проблем со здоровьем профессию пришлось покинуть - у него диагностировали туберкулез.
В дальнейшем работал в бизнес-структурах брата.



Теги: смерть, Ринат Ахметов, брат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх