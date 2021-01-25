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Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
25.01.2021 17:00
На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress.
По их данным, в объявлении предлагают забрать карты «Ощадбанка» на подконтрольной территории и доставить их в ОРДО без выезда владельца из «ДНР». Никаких гарантий сохранности карт и личных данных владельца при этом нет.
По словам дончан, услуга стоит 7-8 тыс. рублей.
Объявления публикуют перевозчики — они же предлагают услуги перевозок пассажиров.
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, доставка, ОРДО
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