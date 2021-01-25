Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца

25.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца

На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress.
По их данным, в объявлении предлагают забрать карты «Ощадбанка» на подконтрольной территории и доставить их в ОРДО без выезда владельца из «ДНР». Никаких гарантий сохранности карт и личных данных владельца при этом нет.
По словам дончан, услуга стоит 7-8 тыс. рублей.
Объявления публикуют перевозчики — они же предлагают услуги перевозок пассажиров.



Теги: кредитная карта, Ощадбанк, доставка, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх