Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца

25.01.2021 17:00

На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress.

По их данным, в объявлении предлагают забрать карты «Ощадбанка» на подконтрольной территории и доставить их в ОРДО без выезда владельца из «ДНР». Никаких гарантий сохранности карт и личных данных владельца при этом нет.

По словам дончан, услуга стоит 7-8 тыс. рублей.

Объявления публикуют перевозчики — они же предлагают услуги перевозок пассажиров.