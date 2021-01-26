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25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека
26.01.2021 11:00
Сто семьдесят три человека прошли через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 25 января. Об этом сообщили в "МЧС республики".
"На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 78 человек. На территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 95 человек", – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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