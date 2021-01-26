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Архив - Донецкая область

Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины

26.01.2021 10:00
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Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает возможным предоставить студентам из подконтрольной Украине территории возможность получить "образование" в "ДНР". Об этом сообщают СМИ непризнанной республики, передает Depo.Донбасс.
"Несмотря на связанные с COVID-19 ограничениями, необходимо обеспечить возможность получать образование в "ДНР" русскоязычным студентам, проживающим на подконтрольной Украине территории", — заявил Пушилин.
Он сообщил, что для этого так называемое "Министерство образования и науки ДНР" разработает "механизм прохождения границы с Украиной" для студентов подконтрольных Украине территорий, которые хотят учиться на русском языке.
По словам Пушилина, в механизме прохождения границы якобы будет задействован "межведомственный оперативный штаб" по предотвращению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Теги: Украина, студенты, обучение, ОРДО
 
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