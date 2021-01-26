В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ

26.01.2021 09:00

Выпускники школ на оккупированном Донбассе до этого сдавали единый государственный экзамен, выезжая в Ростовскую область. Но в 2021 году российская власть решила провести тестирование в оккупированных городах, передает Depo.Донбасс.

"ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее "Престиж" (Макеевка), лицее "Лидер" (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк)", — говорится в сообщении.

Отметим, что ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации.