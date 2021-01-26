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В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ
26.01.2021 09:00
Выпускники школ на оккупированном Донбассе до этого сдавали единый государственный экзамен, выезжая в Ростовскую область. Но в 2021 году российская власть решила провести тестирование в оккупированных городах, передает Depo.Донбасс.
"ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее "Престиж" (Макеевка), лицее "Лидер" (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк)", — говорится в сообщении.
Отметим, что ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации.
Теги: Россия, экзамен, ОРДО
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