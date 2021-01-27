Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе пять обстрелов, ранен военный

27.01.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе пять обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.
Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.
Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.
"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.



Теги: Донбасс, ранение, перемирие, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх