На Донбассе пять обстрелов, ранен военный

27.01.2021 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.

"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.