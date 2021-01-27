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Архив - Донецкая область

В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

27.01.2021 11:00
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В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками приспособлений для пыток и журналом учета посещения похищенных людей. Об этом сообщил в Facebook бывший узник этого места Станислав Асеев.
Асеев дал ссылку на Telegram-канал "Донецкий Тракторист", который был создан 12 декабря, но первые посты там – со сливами данных/снимками, появились в ночь на 27 января.
"Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать "Изоляцию", включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР", - сообщил Асеев в Facebook.
"Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз. Если кто-то думает "пошумели 2020-ый и всё забыли" - ошибаетесь...", - добавил Асеев.



Теги: Донецк, Донбасс, фото, концлагерь, Асеев
 
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