Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу

28.01.2021 08:00

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.