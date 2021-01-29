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Архив - Донецкая область

Песков огорчил донбасских сепаратистов

29.01.2021 13:00
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Песков огорчил донбасских сепаратистов

Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. Этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В частности, он прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян включить оккупированные части Донецкой и Луганской областей в состав России.
"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такой вопрос на повестке дня не стоит", - заявил Песков.



Теги: Россия, Донбасс, Песков, ОРДЛО
 
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