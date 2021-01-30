Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января

30.01.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января

Поступление российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в "ДНР" в ближайшие выходные – 30-31 января 2021 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" самопровозглашенной республики.
По данным на 29 января, в "ДНР" зарегистрировано 20 153 случая коронавирусной инфекции. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 7643 пациента, выздоровели 10 733, умерли 1777.



Теги: Россия, вакцина, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх