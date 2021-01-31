В ОРДО заявили о ранении мирного жителя

31.01.2021 13:00

В неподконтрольной правительству Украины Донетчине заявили о ранении местного жителя. Об этом пишут местные жители в соцсетях, передает ДонПресс.

По словам одного из дончан, вчера в н.п. Александровка, около 22:00, был ранен местный житель — Виктор Бурлака, проживающий по ул. Горького, дом 15.

«Ранение бедра, пулевое. Доставлен в 14-ю больницу в Петровском районе Донецка», пишет мужчина.

Дончане уточняют, что дом раненого расположен практически на краю поселка, до ближайших позиций 200 метров, а стрельба из стрелкового оружия там идет «ежевечерне».

Позже информацию о ранении местного жителя подтвердил «мер» неподконтрольного Украинеи Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате вчерашнего обстрела поселка Александровка получил ранение бедра мирный житель, 1978 г. р. Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы №14. В поселке также зафиксировано повреждение жилого дома по улице Горького, 15», — написал он в соцсетях.