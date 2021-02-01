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В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
Проведение очередных заседаний подгрупп и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференций запланировано на вторник и среду соответственно, сообщают в Украинской делегации в ТКГ, передает Укринформ.
"2 февраля видеоконференции Рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической. 3 февраля видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром на странице украинской делегации в ТКГ на странице в соцсети Фейсбук.
Повестка дня предстоящих заседаний следующая:
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Теги: Донбасс, заседание, анонс, ТКГ
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