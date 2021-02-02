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1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек
Вчера, в понедельник, 1 февраля через линию разграничения на Донбассе как на контролируемую, так и на неподконтрольную территории в целом прошли 1274 человека через 2 КПВВ. Очереди на Станице Луганской и Новотроицком были незначительными. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
Через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области в первый день февраля проследовали в сторону Донецка — 48 человек и 8 транспортных средств. В сторону Украины проследовало 75 человек и 13 автомобилей.
По данным правозащитников БФ «Право на защиту», экспресс-тесты на коронавирус там делают не все. Хотя тесты в наличии есть, и ждать тестирования приходится максимум полчаса. 21 человек, приехавший со стороны Донецка, не захотели делать экспресс-тест на коронавирус.
«Утром было 125 экспресс-тестов на выявление COVID-19, использовано 56, все отрицательные. Возможно какие-то личные причины: может люди не могли ждать, возможно они были на машине и ехали к месту назначения, и у них не было возможности ждать», — рассказал представитель правозащитников.
Через КПВВ «Станица Луганская» прошли в обоих направлениях 1151 человек. Из них большинство — на контролируемую правительством территорию — 739 человек.
На этом КПВВ 1 февраля не было электричества, не работал WiFi и исчезал мобильный интернет. Поэтому мониторы благотворительного фонда «Право на защиту», которые тоже дежурили там, подключали собственный интернет, чтобы помочь 23 людям активировать мобильное приложение «Дома».
Также известно, что семья из трех человек не смогла вчера пройти в сторону Луганска из-за окончания срока действия электронных пропусков и осталась ночевать на КПВВ.
Представители благотворительного фонда обеспечили этих людей продуктовыми наборами.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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