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Архив - Донецкая область

Пушилин вакцинировался российским "Спутником"

02.02.2021 10:00
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Пушилин вакцинировался российским "Спутником"

"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные боевикам.
Прививки от коронавируса в ОРДО начали делать вчера, 1 февраля. Сначала будут вакцинировать спецконтингент: медиков, соцработников, а также сотрудников силовых структур.
Перед введением вакцины врачи проводят обследование и опрос пациента. Также каждого человека информируют об особенностях вакцинации и выдают ему памятку с подробной инструкцией о дальнейших действиях. После прививки пациент в течение получаса должен находиться на пункте вакцинации под наблюдением врачей, далее за его состоянием будут следить работники центров первичной медико-санитарной помощи.



Теги: Донбасс, вакцинация, Пушилин, ОРДО
 
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