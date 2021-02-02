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В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19
02.02.2021 15:00
В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24».
До этого баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницу, но теперь современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород непосредственно к пациентам в палаты.
"Пятикубовые бочки будут наполняться жидким кислородом и он автоматически будет подаваться во все точки раздачи. На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.
Теги: Мариуполь, кислород, больница, Метинвест, COVID-19
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