В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин

03.02.2021 09:00

За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля, передает Корреспондент.net.

Пророссийские боевики применяли минометы 120-го калибра, БПЛА, гранатометы разных типов, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку от населенного пункта Шумы враг вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера погиб военнослужащий.