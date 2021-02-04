Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу

04.02.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу

В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в сокращенном варианте. Об этом сообщается на странице украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook, передает ТСН.
"Стороны заслушали отчеты координаторов рабочих подгрупп. Дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау. Вместо нее заседание проводил ее заместитель господин Реми Дюфло. Украинская делегация выражает свои искренние соболезнования спецпредставителю главы ОБСЕ госпоже Х. Грау в связи с личной утратой", — говорится в сообщении.
Украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:
сохранение режима прекращения огня;
беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
освобождение удерживаемых лиц;
разблокирование российской стороной работы КПВВ;
финализация договоренности по 19 участкам разминирования;
финализация договоренности о четырех новых участках разведения;
обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
"Украинская делегация подчеркивает, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", будут выполнены правительством Украины инициативно. Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы", — говорится в сообщении.
Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в прифронтовой Марьинке Донецкой области, о котором стороны договорились на предыдущих встречах.
Кроме того украинская сторона выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях ОРДЛОУ, в соответствии с запросом, который направило руководство организации в конце прошлого года.



Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх