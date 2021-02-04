Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу

04.02.2021 10:00

В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в сокращенном варианте. Об этом сообщается на странице украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook, передает ТСН.

"Стороны заслушали отчеты координаторов рабочих подгрупп. Дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау. Вместо нее заседание проводил ее заместитель господин Реми Дюфло. Украинская делегация выражает свои искренние соболезнования спецпредставителю главы ОБСЕ госпоже Х. Грау в связи с личной утратой", — говорится в сообщении.

Украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности по 19 участкам разминирования;

финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

"Украинская делегация подчеркивает, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", будут выполнены правительством Украины инициативно. Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы", — говорится в сообщении.

Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в прифронтовой Марьинке Донецкой области, о котором стороны договорились на предыдущих встречах.

Кроме того украинская сторона выразила обеспокоенность нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях ОРДЛОУ, в соответствии с запросом, который направило руководство организации в конце прошлого года.