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Архив - Донецкая область

В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов

04.02.2021 15:00
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В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов

По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает пресс-служба МВД.
На месте правоохранители обнаружили более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.
Боеприпасы были изъяты при участии сотрудников криминалистической лаборатории и взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.



Теги: Донбасс, Мариуполь, боеприпасы, схрон
 
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