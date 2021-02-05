- Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"12:00
- На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен08:00
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины17:00
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"
Мариуполь Донецкой области получил статус "Большая культурная столица Украины 2021". Как сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя, этот статус город получил благодаря победе в программе Украинского культурного фонда, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что в течение года в Мариуполе будут реализованы 11 масштабных проектов, объединяющие лучших украинских и европейских художников и деятелей культуры.
В Киеве городской глава Мариуполя Вадим Бойченко представил пакет культурных инициатив "Диалог на языке искусства". Главная цель — через искусство вести диалог мира, развития и единения с общиной, международными партнерами и миром.
Среди проектов: Открытый фестиваль "Ночь музеев". "Дорога домой" — перформанс, который планируется провести на трассе Мариуполь-Донецк. Марафон международных резиденций. Город станет площадкой для создания театральных и перформативных проектов, основа которых местный социокультурный ландшафт. Музыкальные события MRLP city festival и фестиваль "Mariupol Classic". Кроме того, пройдут: детский фестиваль "Пространство мечты", книжный фестиваль "Mariupol Open Book", арт-резиденция "Пост-мост", фестивали мультикультурности "Goby fest" и поколений "Generation house".
Статус "Малой культурной столицы" получил город Славутич.
Теги: Мариуполь, культура, столица, статус
- LOBODА в шоке от Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца
- Мариупольцы углубляются в греческий язык и культуру
- Талькова в Мариуполе поселили в разрухе
- "Океан Ельзи" у Маріуполі: голова поліції Донеччині просить підтримки
- Любители стрит-арт-культуры в знак протеста расписали город
- Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"12:00
- На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен08:00
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины17:00
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- Мариуполь получил статус "Большая культурная столица Украины"12:00
- У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля10:00
- Стала известна новая конкурсная песня Go_A для Евровидения (ВИДЕО)09:00
- На Донбассе за сутки - четыре нарушения режима "тишины", один украинский воин ранен08:00
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины17:00
- Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"16:00
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса13:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов