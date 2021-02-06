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Архив - Донецкая область

В районе проведения ООС вручили награды волонтерам

06.02.2021 17:00
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В районе проведения ООС вручили награды волонтерам

В районе проведения операции Объединенных сил волонтеры Донецкой и Луганской областей получили заслуженные награды от министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Медали "За содействие Вооруженным Силам Украины" им вручил заместитель командующего операцией Объединенных сил полковник Григорий Токарь.
"Эта награда не для меня, а для всей нашей волонтерской команды. Это награда для тех, кто с 14-го года стоит рядом. Это награды для тех, кто присоединился недавно. Это награды для тех, кто поддерживает, когда опускаются руки. Это награды для тех, кто не дает закрыться в себе, - сказала одна из награжденных, волонтер Жанна Скорик.



Теги: награда, волонтер, ООС
 
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