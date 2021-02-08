На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин

08.02.2021 11:00

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новомихайловки, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия.

"В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия.

Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.