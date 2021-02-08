На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине

08.02.2021 17:00

Мобильное подразделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области 9-12 февраля. Об этом сообщается на странице общественной организации «Донбасс SOS» в Фейсбуке.

График работы банковского офиса в регионе на этой неделе выглядит следующим образом:

- 09.02 – г. Мирноград, ул. Горная, 25;

- 10.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул. Центральная, 69;

- 11.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова;

- 12.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Поперечная (Мануильского), 68.

Режим работы мобильного «Ощадбанка» в каждом населенном пункте – с 9:30 до 15:00.

Банковские подразделения реализованы на базе украинского грузовика КрАЗ. В них есть все необходимое оборудование для выдачи банковских карт, наличных средств или пенсий, оформления депозитов, осуществления перечислений и других услуг в автономном режиме.