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На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине
Мобильное подразделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области 9-12 февраля. Об этом сообщается на странице общественной организации «Донбасс SOS» в Фейсбуке.
График работы банковского офиса в регионе на этой неделе выглядит следующим образом:
- 09.02 – г. Мирноград, ул. Горная, 25;
- 10.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул. Центральная, 69;
- 11.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова;
- 12.02 – пос. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Поперечная (Мануильского), 68.
Режим работы мобильного «Ощадбанка» в каждом населенном пункте – с 9:30 до 15:00.
Банковские подразделения реализованы на базе украинского грузовика КрАЗ. В них есть все необходимое оборудование для выдачи банковских карт, наличных средств или пенсий, оформления депозитов, осуществления перечислений и других услуг в автономном режиме.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, мобильный офис
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