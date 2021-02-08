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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"

08.02.2021 09:00
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В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"

Незаконные «власти ЛДНР» заявлениями о том, что тарифы на коммунальные услуги в «республиках» гораздо ниже, чем в Украине пытаются сбить растущее недовольство в обществе и «снять социальную напряженность», сообщает ДонПресс.
Однако жители неподконтрольной Луганщины сделали сравнительный анализ тарифов не с Украиной. Луганчане опубликовали таблицу, где сравниваются тарифы на коммунальные услуги в так называемых «ЛНР и ДНР».
«Стоимость новых тарифов на воду (водоснабжение + водоотведение) в „ЛНР“ составляет 54,04 российских рублей за кубометр. В соседней „ДНР“, цена аналогичных тарифов на воду — 25,1 рубля. Тарифы на воду в ЛНР значительно выше, сразу возникает вопрос об обоснованности таких тарифов», — пишут местные жители.


 
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