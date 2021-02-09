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Архив - Донецкая область

Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей

09.02.2021 09:00
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Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей

8 февраля через оба КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Донбасса проследовали почти 1400 человек и еще 30 автомобилей. Такие данные Свободному радио озвучил пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
По информации представителей БФ “Право на защиту” в течение дня на КПВВ “Новотроицкое” быстрые тесты на наличие COVID-19 сделали 50 людям. Хватило на всех и осталось еще 75.
На КПВВ “Станица Луганская” экспресс-тестов для проверки на наличие коронавируса до сих пор нет.



Теги: Донбасс, тестирование, КПВВ, COVID-19
 
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