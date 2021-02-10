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Архив - Донецкая область

Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса

10.02.2021 15:00
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Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса

Агентства Организации Объединенных Наций и Международный комитет Красного креста получат от канадских властей 5,5 млн канадских долларов (около 4,4 млн долларов США) на помощь жителям украинского Донбасса. Соответствующее сообщение обнародовано на странице Постоянного представительства Канады при ООН в Twitter, сообщает Слово и Дело.
В нем отмечается, что помощь нацелена на предоставление 1,9 млн жителей Донбасса, пострадавших вследствие вторжения России, экстренной помощи, а также для защиты людей от пандемии коронавируса.



Теги: Донбасс, Канада, помощь
 
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