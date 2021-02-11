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На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера
11.02.2021 12:00
Снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского воина на Донбассе, в ходе эвакуации защитник Украины погиб. Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня 11 февраля около 9.30 утра в направлении Горловки снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - добавили в делегации.
Теги: Донбасс, гибель, снайпер, военнослужащий, ООС
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