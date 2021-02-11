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Архив - Донецкая область

Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе

11.02.2021 13:00
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Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил", - указано в сообщении.



Теги: Донбасс, посол, G7, ООС, Зеленский
 
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