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В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
12.02.2021 13:00
"Военный комиссариат ДНР" выдал первые 45 "удостоверений участника боевых действий", сообщают местные СМИ.
Решение о выдаче "удостоверения" принимает специальная "комиссия", которая заседает несколько раз в неделю.
"Документ" позволит его владельцу получать соответствующее социальное обеспечение и льготы.
Теги: удостоверение, ДНР, боевики
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