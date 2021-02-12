В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"

12.02.2021 13:00

"Военный комиссариат ДНР" выдал первые 45 "удостоверений участника боевых действий", сообщают местные СМИ.

Решение о выдаче "удостоверения" принимает специальная "комиссия", которая заседает несколько раз в неделю.

"Документ" позволит его владельцу получать соответствующее социальное обеспечение и льготы.