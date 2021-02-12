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В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 11 февраля.
Зеленский и дипломаты ознакомились с текущей ситуацией в зоне ООС, условиями службы и проживания военнослужащих.
Вместе с Зеленским передовую посетили Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, Посол Германии Анка Фельдгузен, Посол Великобритании Мелинда Симмонс, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, Посол Канады Лариса Ґаладза, Посол Швеции Тобиас Тиберг.
"Очень важно, чтобы послы дружественных и партнерских стран видели собственными глазами, что происходит на Донбассе и какие последствия вызвала война. Западные дипломаты должны получить из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, которого не придерживается противоположная сторона", - подчеркнул Зеленский.
"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры дальше невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не являются в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организована. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают", - добавил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Теги: Донбасс, визит, посол, G7, Зеленский
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