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На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… У Павлополя …, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение", – сообщает штаб.
Также недалеко от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4. Вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которое вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
"На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ", – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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