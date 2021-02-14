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Архив - Донецкая область

На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

14.02.2021 15:00
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На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

На Донбассе трое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.
"При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства происшествия выясняются.



Теги: Донбасс, погибший, ООС
 
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