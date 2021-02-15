В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"

15.02.2021 13:00

В неподконтрольной Украине Горловке, где сегодня утром подорвали авто "командира народной милиции ДНР" Сергея Попова ("Длинного") въезд и выезд из города перекрыты, как и центр города. Сотрудники "МГБ ДНР" и "народной милиции" проводят "отработку" района, в котором произошел взрыв, сообщают паблики сепаратистов в соцсетях.

По предварительным данным, уже есть задержанные. В так называемом "управлении народной милиции" заявили, что покушение на "Длинного" якобы организовали из сводного отряда отдельного центра спецназначения "Запад" по личному указанию начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака.