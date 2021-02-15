- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных
Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны установить обстоятельства гибели украинских военных, подорвавшихся накануне на подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает LIGA.
"Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование", – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина не должна терять своих защитников, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.
Зеленский также выразил соболезнования погибшим бойцам, а в пресс-службе ОП перечислили их имена: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексиенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Они служили в пятой батальонной тактической группе 59-й отдельной мотопехотной бригады.
Теги: Донбасс, гибель, Генштаб, военнослужащий, министр обороны, Зеленский
- На Донбассе погибли трое украинских военных
- Под Авдеевкой погиб боец ВСУ Дмитрий Лисовол
- Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом Леонидом Проводенко (ФОТО)
- Трагические новости: За сутки на Донбассе погибли пять украинских военных, четыре - ранены
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера
- Страшная новость: боевики заявили о гибели 12 бойцов ВСУ
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа16:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"13:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом08:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля11:00
- Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа10:00
- В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина09:00
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"17:00
- Матч Колос - Шахтер находится под угрозой срыва (ОБНОВЛЕНО)15:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"
- СБУ задержала двух агентов ФСБ
- В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа
- Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую
- Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли
- В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)
- Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля