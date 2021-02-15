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Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных

15.02.2021 09:00
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Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных

Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны установить обстоятельства гибели украинских военных, подорвавшихся накануне на подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает LIGA.
"Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование", – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина не должна терять своих защитников, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.
Зеленский также выразил соболезнования погибшим бойцам, а в пресс-службе ОП перечислили их имена: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексиенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Они служили в пятой батальонной тактической группе 59-й отдельной мотопехотной бригады.



Теги: Донбасс, гибель, Генштаб, военнослужащий, министр обороны, Зеленский
 
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