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Архив - Донецкая область

В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема

16.02.2021 16:00
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В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема

Подконтрольные РФ власти временно оккупированного города Дебальцево, расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил Украины. Об этом написал в Facebook украинский журналист Денис Казанский.
При этом, само фото, выбитое на гранитной стеле, было снято и опубликовано в 2015 году на тот момент – народным депутатом, а в настоящее время – членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" Мустафой Найемом.
"Ахахаха, Mustafa Nayyem, требуй компенсации за нарушение авторских прав", – отметил Казанский.
Упомянутый в публикации Найем пришел в комментарии к Казанскому и подтвердил свое авторство.
"Это вот оригинал фото. Мы там были с Сергеем Рахманиным (журналист, замглавред "Зеркала недели", – ред.) за несколько часов до…", – написал Найем и добавил ссылку на оригинал своего статуса в Facebook. Фотография была опубликована в январе 2015-го. Вероятно, Найем имел ввиду, что за несколько часов до начала атаки российских войск на Дебальцево.
Известно, что мемориал планируют открыть 19 февраля, торжества должны посетить главарь "ДНР" Денис Пушилин и представители России.



Теги: Донбасс, фотография, Дебальцево, памятник, Мустафа Найем
 
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