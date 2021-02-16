Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп

16.02.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп

16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации для участия в заседании ТКГ, передает ИА Слово и Дело.
Сегодня, 16 февраля состоится видеоконференция рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
17 февраля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Повестка дня:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

«Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ», - подчеркнули в украинской делегации.



Теги: Донбасс, видеоконференция, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх