Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе

16.02.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Сразу по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту встретился с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса Президента Романом Машовцом, Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко. Уже есть детали гибели наших военнослужащих - Александра, Вячеслава и Дмитрия.

Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военнослужащие перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", - написал Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт, совершенный незаконными вооруженными формированиями с помощью дистанционного подрыва мины; халатное отношение военнослужащих к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - резюмировал глава государства.