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ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО
Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на брифинге 17 февраля, сообщает сайт novosti.dn.ua.
«Речь идет о тех периодах работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты. Такие периоды работы могут подтверждаться сейчас, с принятием этого порядка, специально созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины комиссиями, которые принимают документы для рассмотрения данного вопроса и выносят решение», – пояснила Наталья Рад.
Она перечислила документы, которые может предоставить лицо, претендующее на подтверждение стажа:
заявление;
документы, подтверждающие факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации (в том числе архивные) – в отношении предприятий, учреждений, организаций, ликвидированных до 1 июля 2004 года и / или в отношении которых отсутствуют данные о проведении регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
трудовая книжка;
документы, которые выдаются архивными учреждениями (при наличии), в том числе: справка о заработной плате; копии документов о проведении аттестации рабочих мест; копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, о предоставлении отпусков – о каких-либо фиксациях трудовой деятельности.
Документы подаются заявителем в любое территориальное подразделение органа Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания.
Теги: пенсия, трудовая книжка, переселенец, стаж, ОРДЛО
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