Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО

18.02.2021 12:00

В состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вошли правозащитница, переселенка из Донецка Татьяна Иванова и соучредительница благотворительного фонда"Восток SOS" Юлия Красильникова, сообщает Апостроф.

Иванова весной 2014 года давала юридические консультации активистам донецкого Майдана, оказывала помощь переселенцам.

Красильникова была участницей событий в Луганске зимой 2013 года и весной 2014 года. К началу войны на Донбассе работала в Луганске в правозащитной организации "Поступ". С 2014 года работала на линии соприкосновения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.