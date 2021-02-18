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Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО
18.02.2021 12:00
В состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вошли правозащитница, переселенка из Донецка Татьяна Иванова и соучредительница благотворительного фонда"Восток SOS" Юлия Красильникова, сообщает Апостроф.
Иванова весной 2014 года давала юридические консультации активистам донецкого Майдана, оказывала помощь переселенцам.
Красильникова была участницей событий в Луганске зимой 2013 года и весной 2014 года. К началу войны на Донбассе работала в Луганске в правозащитной организации "Поступ". С 2014 года работала на линии соприкосновения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.
Теги: Украина, делегация, ОРДЛО, ТКГ
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