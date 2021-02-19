Пушилин посетил «передовые позиции НВФ ДНР»

19.02.2021 11:00

18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами НВФ, «ознакомиться с условиями, в которых они пребывают, и из первых уст узнать о ситуации на линии соприкосновения». Об этом сообщает пресс-служба «администрации главы ДНР».

Как сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы, поводом для визита Пушилина стали участившиеся в последнее время обстрелы.

В ходе инспекции Пушилин отметил «качественную военную подготовку» членов НВФ и убедился в их «высоком боевом духе».