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Архив - Донецкая область

Пушилин посетил «передовые позиции НВФ ДНР»

19.02.2021 11:00
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Пушилин посетил «передовые позиции НВФ ДНР»

18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами НВФ, «ознакомиться с условиями, в которых они пребывают, и из первых уст узнать о ситуации на линии соприкосновения». Об этом сообщает пресс-служба «администрации главы ДНР».
Как сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы, поводом для визита Пушилина стали участившиеся в последнее время обстрелы.
В ходе инспекции Пушилин отметил «качественную военную подготовку» членов НВФ и убедился в их «высоком боевом духе».



Теги: визит, передовая, Пушилин
 
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