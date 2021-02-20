Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля

20.02.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля

129 человек пропустили боевики через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» на Донбассе 19 февраля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".
«Девятнадцатого февраля с 07:45 до 17:30 функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию республики запущено восемь транспортных средств, 54 человека», — отметили в "МЧС".
Там добавили, что на подконтрольную Украине территорию пропущено 20 транспортных средств, 75 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх