Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля

20.02.2021 13:00

129 человек пропустили боевики через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» на Донбассе 19 февраля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики".

«Девятнадцатого февраля с 07:45 до 17:30 функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию республики запущено восемь транспортных средств, 54 человека», — отметили в "МЧС".

Там добавили, что на подконтрольную Украине территорию пропущено 20 транспортных средств, 75 человек.