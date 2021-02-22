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Архив - Донецкая область

В Донецке горит многоэтажка

22.02.2021 14:00
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В Донецке горит многоэтажка

В Донском районе оккупированного Донецка, по улице 230-й Стрелковой Дивизии, дом 13, начался сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях.
На месте пожара работают бригады МЧС. Информация о пострадавших и жертвах не поступала. Известно только, что пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома.



Теги: Донецк, пожар, ОРДО, многоэтажка
 
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