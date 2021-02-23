Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля

23.02.2021 11:00

212 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что на территорию ОРДО запущено 19 транспортных средств и 121 человек, в подконтрольные Киеву районы выехали 21 транспортное средство и 91 человек.