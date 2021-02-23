Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса

23.02.2021 09:00

Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Посольства Германии в Украине, передает Корреспондент.net.

"Правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро, что является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Содействие развитию социальных услуг на Востоке Украины на фоне пандемии COVID-19", - указано в сообщении.

Отмечается, что проект охватит около 500 тысяч жителей региона в 12 пилотных громадах.