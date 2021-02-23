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У ВСУ снова потери на Донбассе
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает Цензор.НЕТ.
Погибшим оказался старший солдат-контрактник 72-й ОМБр Сергей Петраускас. Он скончался от осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ под Авдеевкой наемниками РФ из ручного противотанкового гранатомета.
Кроме того трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.
Тела двух военнослужащих были обнаружены во время работ по разборке конструкции блиндажа после пожара. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.
По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, ООС
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