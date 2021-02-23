У ВСУ снова потери на Донбассе

23.02.2021 08:00

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Погибшим оказался старший солдат-контрактник 72-й ОМБр Сергей Петраускас. Он скончался от осколочных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ под Авдеевкой наемниками РФ из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того трое военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады погибли при пожаре в блиндаже.

Тела двух военнослужащих были обнаружены во время работ по разборке конструкции блиндажа после пожара. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня от полученных травм скончался.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.