Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн

24.02.2021 16:00

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинском, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - подчеркнул глава правительства.

Такое решение Кабмина позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.

"Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале Дiя, на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - пояснил Шмыгаль.