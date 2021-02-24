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Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн
Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинском, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - подчеркнул глава правительства.
Такое решение Кабмина позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.
"Родители младенцев смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявления на портале Дiя, на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - пояснил Шмыгаль.
Теги: Донбасс, Крым, регистрация, онлайн, рождение, ОРДЛО
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